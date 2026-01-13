Juventus l’ultima vittoria 5-0 era stata 10 anni fa

La Juventus ha ottenuto una vittoria di 5-0 contro la Cremonese all’Allianz Stadium, segnando un risultato che non si vedeva da dieci anni. La prestazione della squadra ha mostrato solidità e determinazione, portando a casa un risultato importante nel contesto della stagione. Questa vittoria rappresenta un momento significativo per i bianconeri, che rinnovano la loro fiducia e ambizione nel campionato italiano.

Juventus-Cremonese 5-0, Spalletti aggancia Napoli e Roma al terzo posto - 0 all’Allianz Stadium e chiude la ventesima giornata di Serie A agganciando Napoli e Roma a quota 39 punti. msn.com

L'ultima volta che la Juventus ha segnato 5 gol e vinto per 5 a 0 in campionato è stato nella stagione 15/16 contro la Sampdoria. Bisogna quindi tornare indietro di 10 anni. Questo la dice lunga su quello che ha fatto la Juventus questa sera. Questa è una Juve - facebook.com facebook

