Google ha rilasciato la seconda beta di Android 17, introducendo un nuovo blocco alle API di accessibilità. Questa modifica mira a migliorare la sicurezza del sistema operativo mobile, limitando l’uso di determinate funzioni da parte degli sviluppatori. La novità interessa sia gli utenti che gli sviluppatori, che dovranno adattarsi alle nuove restrizioni imposte da Google.

Google continua a rafforzare la sicurezza del proprio sistema operativo mobile. Con la seconda beta di Android 17 arriva infatti una novità destinata a far discutere sviluppatori e utenti: un ulteriore blocco alle API di accessibilità, spesso sfruttate impropriamente da alcune applicazioni per aggirare i limiti imposti dal sistema. Nella Beta 2 di Android 17, Google ha deciso di limitare ulteriormente l’utilizzo delle API AccessibilityService. Queste API permettono infatti alle app di leggere il contenuto dello schermo o eseguire determinate azioni al posto dell’utente. Una funzione preziosa per l’inclusione digitale, ma allo stesso tempo potenzialmente rischiosa dal punto di vista della sicurezza e della privacy. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Android 17 Beta 2: Google “blinda” le API di accessibilità per aumentare la sicurezza

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