Android 17 beta 2 aggiunge selezione sicura dei contatti e api per la selezione del colore

Google ha lanciato la versione beta 2 di Android 17, introducendo nuove funzionalità come la selezione sicura dei contatti e API dedicate alla scelta del colore. Queste novità puntano a migliorare l’esperienza utente e a rafforzare la sicurezza delle informazioni personali, offrendo strumenti più semplici e affidabili per gestire i dati. La versione beta è ora disponibile per i test e l’implementazione.

Android 17 Beta 2 è stato rilasciato da Google con un focus esplicito sulla protezione della privacy. Le nuove funzionalità mirano a limitare l’accesso indiscriminato ai dati utente, offrendo agli sviluppatori strumenti più mirati e meno invasivi. l’aggiornamento introduce elementi chiave come un selettore di contatti di sistema e una nuova EyeDropper API, progettati per migliorare la gestione delle informazioni sensibili senza rinunciare alla funzionalità delle app. La versione Beta 2 di android 17 integra elementi orientati alla preservazione della riservatezza, evidenziando una riduzione dell’uso dei permessi generici e una gestione più accurata dei dati accessibili dalle applicazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Android 17 beta 2 aggiunge selezione sicura dei contatti e api per la selezione del colore PCTO DM 88/2025: avvisi di selezione degli alunni partecipanti e avvisi di selezione dei docenti accompagnatori. Da scaricareScarica i documenti – Riservata agli abbonati Speciale fondi PNRR e PN 21-27 Contenuti disponibili: PCTO DM 88/2025: avvisi di selezione degli alunni... Android 17 beta 1 non posso tornare ad android 16 per queste due funzionalitàandroid 17 beta 1 introduce due interventi significativi sul quotidiano utilizzo dei Pixel: la possibilità di rimuovere la funzione At a Glance dalla... Temi più discussi: Google promette che Android 17 farà cose incredibili con l'AI di Gemini; Android 17 Beta 1: lo stop improvviso e le sue conseguenze per gli utenti; Motorola è il primo produttore, dopo Google, ad avviare il programma beta di Android 17; Android 17 con HyperOS: ecco tutti i device Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento. Android 17 Beta 2 adds secure contacts selection and color picker APIAccording to the Android 17 Beta 2 release notes, the system-level contacts picker will allow apps to access users’ contact lists, but will be roped off from accessing certain contacts based on their ... 9to5google.com Android 17 Beta 2 drops with the ability to bubble any appThe post Android 17 Beta 2 drops with the ability to bubble any app appeared first on Android Headlines. msn.com Motorola preme sull'acceleratore: la Beta di Android 17 si allarga a nuovi modelli #Motorola https://gizchina.it/2026/02/motorola-android-17-programma-beta-nuovi-smartphone/ facebook Android 17 beta, si muove anche Motorola: i modelli compatibili x.com