android 17 beta 1 in arrivo secondo google

Google prepara il lancio di Android 17 Beta 1. L’aggiornamento è ormai alle porte, con il colosso di Mountain View che ha annunciato un nuovo ciclo di beta. Subito dopo, arriverà anche la patch Android 16 QPR3 Beta 2. Gli utenti interessati potranno presto testare le novità prima del rilascio ufficiale.

l’aggiornamento imminente di google introduce un nuovo ciclo di beta con l’arrivo previsto di android 17 beta 1, subito seguito dalla patch finale android 16 qpr3 beta 2.1. per gli utenti iscritti al android beta program l’update inizierà automaticamente non appena sarà disponibile; chi invece desidera la versione stabile di android 16 qpr3 dovrà optare per uscirne. android 17 beta 1 in arrivo. la nuova beta si baserà sulla piattaforma android 16 qpr e comprenderà le ultime correzioni di bug insieme a miglioramenti di stabilità e prestazioni. il passaggio a android 17 beta 1 segna l’avvio ufficiale del prossimo ciclo di sviluppo dell’ecosistema google. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

