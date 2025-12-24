Desio voglia di riscatto C’è l’ostacolo Montecatini

Domenica 28 si gioca in serie B Nazionale, sarà quindi una settimana-tipo per la Rimadesio che questa mattina si allenerà regolarmente prima dello “sciogliete le fila” natalizio che durerà relativamente poco. Coach Daniele Quilici ha infatti fissato una normale seduta per il tardo pomeriggio di Natale per farsi trovare al top in vista della trasferta di Pistoia contro la Gema Montecatini, altra big del torneo, seconda alle spalle della Elachem e come la Logiman Orzinuovi in lizza per un posto alle finali di Coppa Italia di marzo. Toscani quindi carichi più che mai per centrare il primo obiettivo, come lo erano domenica al PalaDesio i bresciani di coach Gabrielli protagonisti di una prestazione balistica importante da ben oltre 100 punti (98-109 il punteggio finale a loro favore) con il 76% da 2 e il 42% da 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

