Catania fuga spericolata con la droga a bordo | due giovani finiscono in manette

La polizia di Catania ha catturato due giovani durante un inseguimento ad alta velocità. I due, un 24enne catanese e un 20enne romeno, erano in fuga con la droga a bordo e hanno tentato di seminare le forze dell’ordine tra le vie della città. Alla fine, sono stati arrestati dopo una corsa pericolosa che ha provocato scompiglio nel traffico cittadino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Inseguimento ad alta velocità tra le strade di Catania. La Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 24enne catanese e un 20enne di origine romena, protagonisti nei giorni scorsi di un pericoloso inseguimento tra le vie di Catania. I due non si sono fermati all’ alt imposto dagli agenti della Questura di Catania, impegnati in un posto di controllo lungo via Ugo La Malfa. Alla vista dei poliziotti, il conducente ha accelerato bruscamente, rischiando di investire uno degli agenti, dando così inizio a una fuga durata diversi chilometri. Manovre pericolose e lanci di droga dall’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fuga spericolata con la droga a bordo: due giovani finiscono in manette Approfondimenti su Catania Inseguimento Fuga spericolata con cocaina e hashish in auto: arrestati due giovani Due giovani sono stati arrestati a San Giorgio di Nogaro dopo una fuga spericolata in auto, durante la quale hanno cercato di evitare un controllo della polizia locale. Beccati con soldi e droga in auto, due finiscono in manette Durante un normale controllo di routine, due uomini sono stati arrestati dal commissariato di Marcianise per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di denaro e droga. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Catania Inseguimento Argomenti discussi: Follia nel centro di Catania: forza il posto di blocco e investe un poliziotto; Fuga spericolata col semaforo rosso: 18enne acese arrestato a Giarre su uno scooter rubato; Giarre, arrestato 18enne di Acireale alla guida di uno scooter rubato: bloccato dopo una fuga spericolata; Eventi e alta moda, Catania apre i WIM Talks 2026: Un hub per il Made in Italy e il destination wedd... Fuga spericolata col semaforo rosso: 18enne acese arrestato a Giarre su uno scooter rubatoInseguimento da film all’alba tra le vie di Giarre: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile arrestano un 18enne di Acireale sorpreso alla guida di uno scooter rubato poco prima a Giardini Naxos. cataniaoggi.it Catania, ruba cavi di rame da cabina elettrica, ma l’auto per la fuga va in fiamme: arrestato 43enne #Cronaca #arresto #Catania #cavi #fiamme #furto #rame facebook

