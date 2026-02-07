Ancora lavori sull' A26 chiusa per una notte l' uscita dello svincolo di Verbania

Questa notte lo svincolo di Verbania sull'A26 resterà chiuso dalle 22 alle 6. I lavori mirano a mettere in sicurezza i pali luce lungo la tratto e obbligano a deviare il traffico, causando disagi ai pendolari. La chiusura si ripete dopo altri interventi simili, creando un po' di caos tra chi deve raggiungere o lasciare la città.

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto dell'A26 tra Verbania e Ornavasso in direzione nord.

