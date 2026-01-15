Belpasso confermato Comune Plastic Free 2026 | è il terzo anno consecutivo

Belpasso conferma il suo impegno per la tutela ambientale, ottenendo per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Plastic Free 2026. La notizia, comunicata dalla sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, sottolinea l’impegno continuo del territorio nella riduzione della plastica e nella promozione di pratiche sostenibili. Un risultato che evidenzia l’attenzione di Belpasso verso un futuro più rispettoso dell’ambiente.

Belpasso si conferma, ancora una volta, un'eccellenza nazionale nella tutela dell'ambiente. La notizia è giunta direttamente dalla sala stampa della Camera dei Deputati a Roma: il Comune di Belpasso è stato ufficialmente insignito del titolo di Comune Plastic Free anche per l'anno 2026.Si tratta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Plastic Free 2026: la Sicilia protagonista con 20 Comuni virtuosi.

