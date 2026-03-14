Anarchici e gruppi islamici si sono radunati in piazza per protestare contro le istituzioni giudiziarie, chiedendo un referendum per rimuovere la presidente del consiglio. La mobilitazione è stata coordinata, con manifestanti che hanno partecipato in modo organizzato, segnando un cambiamento rispetto alle azioni di protesta spontanea del passato. La manifestazione ha attirato l’attenzione sui temi legati alla giustizia e alla politica.

La rete degli antagonisti è entrata ufficialmente in azione. E questa volta lo ha fatto in modo organizzato, non in ordine sparso. L'obiettivo è chiaro, ma soprattutto è stato esplicitato: mandare a casa il governo di Giorgia Meloni facendo vincere il no al referendum costituzionale per cui i cittadini saranno chiamati alle urne il 22 e 23 marzo. Anche se la premier è stata chiarissima: in caso di esito negativo l'esecutivo non è in discussione, non ci saranno dimissioni né le crisi e gli scenari apocalittici paventati dalla sinistra. Roma, Milano, ma soprattutto Torino. Saranno questi gli epicentri principali delle manifestazioni di oggi,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anarchici e islamici in piazza per le toghe. "Cacciamo Meloni con il referendum"

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