Referendum Meloni posta un video | Basta bufale andate a votare e votate sì Le toghe hanno perso autorevolezza

Da ilsole24ore.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 e il 23 marzo i cittadini sono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal governo. In un video, il presidente del Consiglio invita gli elettori a votare sì, criticando le voci contrarie e affermando che le toghe hanno perso autorevolezza. La sua comunicazione si concentra sull’incoraggiamento alla partecipazione e sulla richiesta di evitare bufale.

“Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto. Si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. Per questo ho provato a spiegare i punti della riforma e perché è importante andare a votare e votare sì, a favore della riforma. E’ una riforma che riguarda tutti gli italiani”. Lo dice la premier Giorgia Meloni che ha postato un video sui social con l’obiettivo di spiegare “cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione”, sottolinea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

referendum meloni posta un video basta bufale andate a votare e votate s236 le toghe hanno perso autorevolezza
© Ilsole24ore.com - Referendum, Meloni posta un video: «Basta bufale, andate a votare e votate sì. Le toghe hanno perso autorevolezza»

Articoli correlati

Il video della Meloni sui social: "Basta bufale, andate a votare e votate sì""Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto.

Referendum, Donzelli: “I magistrati hanno perso credibilità, votare Si per cambiare la giustizia”“Credo che la magistratura, purtroppo, in questi anni, abbia perso un po’ di credibilità.

Una raccolta di contenuti su Referendum Meloni posta un video Basta...

Temi più discussi: Meloni alza la posta sul referendum: Vincerà il Sì; Referendum sulla giustizia 2026. La riforma Nordio, spiegata in breve; REFERENDUM GIUSTIZIA 22-23 MARZO 2026: VOTIAMO ‘NO’ ALLA LEGGE MELONI-NORDIO PER L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA DAL POTERE POLITICO; La guerra sta complicando la campagna di Meloni sul referendum.

referendum meloni posta unReferendum Giustizia, Meloni posta un video: Serve chiarezza, ecco perché votare sìLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Meloni posta un video: 'Serve chiarezza, ecco perché votare sì' ... tg24.sky.it

referendum meloni posta unMeloni difende la riforma della giustizia su X Un video per invitare gli italiani a votare sì al referendumLa premier chiarisce il meccanismo del sorteggio per il Csm, difendendo la riforma della giustizia come un passo verso la modernizzazione dell'Italia e un avvicinamento agli standard europei ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.