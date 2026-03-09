Il 22 e il 23 marzo i cittadini sono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal governo. In un video, il presidente del Consiglio invita gli elettori a votare sì, criticando le voci contrarie e affermando che le toghe hanno perso autorevolezza. La sua comunicazione si concentra sull’incoraggiamento alla partecipazione e sulla richiesta di evitare bufale.

“Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto. Si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. Per questo ho provato a spiegare i punti della riforma e perché è importante andare a votare e votare sì, a favore della riforma. E’ una riforma che riguarda tutti gli italiani”. Lo dice la premier Giorgia Meloni che ha postato un video sui social con l’obiettivo di spiegare “cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione”, sottolinea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum, Meloni posta un video: «Basta bufale, andate a votare e votate sì. Le toghe hanno perso autorevolezza»

