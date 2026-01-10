Meloni critica le toghe e punta a cambiare la legge elettorale Lunedì la data del referendum

Giorgia Meloni si concentra su tre temi chiave per la politica italiana: giustizia, sicurezza e legge elettorale. Con l’obiettivo di promuovere cambiamenti concreti, la premier ha annunciato l’intenzione di intervenire su queste questioni nel 2026. Lunedì sarà resa nota la data del referendum, segnando un passo importante nel percorso di riforma e di confronto con le istituzioni.

Giustizia, sicurezza, legge elettorale. Sono i tre principali dossier di politica interna su cui Giorgia Meloni è intenzionata ad accelerare nel 2026. La premier lo mette in chiaro nella conferenza stampa di inizio anno tenutasi nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera.Sulla riforma legata alla separazione delle carriere la premier anticipa che lunedì, in occasione della prima riunione del Consiglio dei ministri del nuovo anno, arriverà l'indicazione per la data del referendum, che si terrà il 22 e del 23 marzo. L'inquilina di palazzo Chigi ammette di aver ravvisato "un intento dilatorio nelle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi" ma, sottolinea, "non c'è nessuna impasse.

