Carfagna | Quanto accaduto a Torino è gravissimo vergognoso inaccettabile
La ministra Carfagna condanna duramente l’aggressione avvenuta ieri a Torino. “È gravissimo, vergognoso, inaccettabile”, dice, e aggiunge che colpire gli agenti in divisa è un atto infame. Spera che i responsabili vengano trovati e portati davanti a un giudice.
ROMA – “Quanto accaduto ieri a Torino è gravissimo, vergognoso, inaccettabile. Aggredire gli uomini in divisa è un atto infame e spero che i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia. Dietro una divisa ci sono donne e uomini che ogni giorno si assumono la responsabilità di garantire la sicurezza di tutti, spesso pagando un prezzo personale alto. Su questo nessuna ambiguità: siamo dalla parte delle nostre forze dell’ordine, sempre. A loro, la nostra gratitudine e vicinanza”. E’ quanto scrive sui suoi canali social Mara Carfagna (foto), segretaria di Noi Moderati ed ex ministra per il Sud e le Pari Opportunità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Un'immagine che dice più di molte parole.
