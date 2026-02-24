Ampliamento asilo | un milione di euro per ospitare altri 30 bambini

Un milione di euro viene destinato all'ampliamento di un asilo per accogliere 30 nuovi bambini, per rispondere alla crescente domanda di spazi educativi. L’intervento mira a migliorare le strutture esistenti e garantire un ambiente più confortevole ai piccoli frequentanti. La cifra proviene da fondi comunali e si aggiunge a un piano più ampio di investimenti scolastici che prevede quasi 2,8 milioni di euro nei prossimi mesi. L’obiettivo è rafforzare i servizi per le famiglie del territorio.

Il sindaco di Este Matteo Pajola ha fatto il punto sugli investimenti in ambito scolastico. A fronte di numerosi cantieri già conclusi, l'opera più significativa riguarda il nido Arcobalena Sul fronte scolastico, l'amministrazione comunale di Este non rallenta il passo e si prefigge di investire nei prossimi mesi quasi 2,8 milioni di euro. Tali fondi serviranno a concludere un importante progetto di riqualificazione delle scuole primarie della città iniziato nel 2022. Sono state infatti avanzate 5 distinte candidature per prenotare incentivi del Conto Termico 2026, ciascuna per ogni plesso scolastico.