Domenica 15 marzo alle 14.00 su Canale 5 andrà in onda uno speciale di Amici intitolato “Verso il Serale”. Maria De Filippi accoglierà cinque ex allievi che sono diventati star, pronti a condividere i loro percorsi con il pubblico. Lo speciale anticipa la partenza del serale, prevista per il 21 marzo.

Domenica 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5, l’appuntamento è con lo speciale di Amici dal titolo “Verso il Serale” in vista della premiere del 21 marzo. Super ospiti in puntata: Nicolò Filippucci cantautore, allievo della scorsa edizione del talent (24° edizione) vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano Laguna (uscito l’11 novembre per Warner Music Italy); Enrico Nigiotti cantautore e musicista, allievo nella 9° edizione (si ritira per lasciare spazio alla sua fidanzatina) che presenta il brano Oani volta che non so volare (uscito il 25 febbraio per Columbia RecordsSony Music Italy); Mara Sattei cantautrice e musicista, allieva... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI VERSO IL SERALE: MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE 5 EX ALLIEVI DIVENTATI STAR

Articoli correlati

Amici, quanti allievi vanno al Serale: nuova regola di Maria De FilippiIl Serale di Amici è sempre più vicino sia per gli allievi che per i telespettatori.

Amici, slitta il Serale: la decisione di Maria De Filippi e MediasetAmici Serale è vicinissimo, ma oggi non esistono informazioni certe nemmeno sulla data della prima puntata.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a AMICI VERSO

Temi più discussi: Amici verso il Serale ci aspetta - Amici Clip | Witty TV; Amici – Verso Il Serale: gli ospiti della puntata del 15 marzo 2026; Amici 25, adesso è ufficiale: ecco quando inizia il serale. Ora al puzzle manca solo un pezzo; Amici 25 verso il Serale, le anticipazioni di domenica 15 marzo.

Amici, verso il Serale: le anticipazioni sugli ospiti e i rumor sui giudici, ecco la tela di Maria De Filippi. Le squadre e i team (rivoluzionati)Domenica 15 marzo 2026 Amici 25 propone lo speciale pomeridiano Amici – Verso il Serale, in onda dalle 14:00 su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La puntata ... leggo.it

Amici, verso il Serale: le anticipazioni sugli ospiti e i rumor sui giudici, la tela di Maria De Filippi. Le squadre e i team (rivoluzionati)Domenica 15 marzo 2026 Amici 25 propone lo speciale pomeridiano Amici – Verso il Serale, in onda dalle 14:00 su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La puntata ... leggo.it