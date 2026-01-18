Amici quanti allievi vanno al Serale | nuova regola di Maria De Filippi

Il Serale di Amici si avvicina, con l’interesse che cresce tra telespettatori e partecipanti. Mentre si intensificano le sfide e i giudizi nelle puntate diurne e domenicali, si fanno sempre più concrete le novità riguardanti il numero di allievi ammessi alla fase finale e i giudici coinvolti. Questi aspetti rappresentano elementi chiave per comprendere l’evoluzione del talent show e le sue future dinamiche.

Il Serale di Amici è sempre più vicino sia per gli allievi che per i telespettatori. Mentre in daytime e nelle puntate domenicali aumentano sfide, giudizi e tensioni, cresce anche la curiosità su due temi cruciali: quanti ragazzi verranno portati alla fase finale e chi siederà al tavolo dei giudici. La risposta definitiva non è ancora nero su bianco, ma alcuni dettagli del percorso stanno già indicando la direzione. Serale Amici 2026: la data più probabile del debutto. La data d'inizio del Serale non è stata ufficializzata, ma lo schema resta quello delle ultime edizioni.

