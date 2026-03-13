Amici 25 | 17 talenti nel Serale dal 21 marzo

Diciassette giovani talenti sono stati scelti per partecipare al Serale di Amici 25, che inizierà il 21 marzo su Canale 5. I concorrenti sono stati selezionati tra i partecipanti delle fasi precedenti del talent show. La trasmissione, arrivata alla sua venticinquesima edizione, si prepara a mettere in scena le esibizioni di questi artisti. La data di inizio del serale è stata annunciata ufficialmente.

Il palcoscenico di Canale 5 si prepara ad accogliere diciassette giovani talenti che hanno conquistato l’accesso alla fase serale di Amici 25, in programma dal 21 marzo. La data è stata anticipata rispetto alle prime ipotesi e le squadre sono già state formate sotto la guida dei maestri. La produzione ha deciso di superare il limite iniziale di dodici partecipanti, permettendo a quasi tutti gli allievi di accedere al grande finale, con un’unica esclusione registrata. L’atmosfera nei giorni precedenti l’evento è stata densa di emozioni mentre venivano consegnate le felphe dorate simbolo della qualificazione. La corsa verso il palco principale. Sabato 21 marzo segnerà l’inizio ufficiale del Serale, una data che era stata inizialmente prevista per la fine del mese ma che ora è stata confermata per questa settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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