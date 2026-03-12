Amici 25 il Serale parte il 21 marzo | anticipazioni squadre e allievi

Il Serale di Amici 25 inizia il 21 marzo su Canale 5, con diciassette allievi che hanno ottenuto la felpa d'oro e formato le rispettive squadre. Le anticipazioni indicano le composizioni dei gruppi e la presenza di nuovi talenti pronti a scendere in pista. La data di debutto è stata confermata e le squadre sono state ufficialmente formate.

Il Serale di Amici 25 debutta sabato 21 marzo su Canale 5, diciassette allievi hanno conquistato la felpa d'oro e le squadre sono state composte. Ecco cosa sappiamo della fase finale del talent di Maria De Filippi. Il Serale di Amici 25 è finalmente alle porte. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi debutterà sabato 21 marzo su Canale 5. In un primo momento si era ipotizzato che il Serale potesse partire con l'ultimo sabato del mese, ma la data è stata ufficialmente anticipata. Come di consueto, la registrazione della puntata dovrebbe avvenire di giovedì, salvo eventuali cambiamenti. Tutti pronti per il Serale Nei giorni scorsi è andata in onda l'ultimo appuntamento del pomeridiano, durante la quale sono state consegnate le ultime maglie dorate, simbolo dell'accesso alla fase finale del programma. Amici 25, il Serale inizia il 21 marzo: la novità Cuccarini-Peparini, i giudici e le squadreSembra essere tutto pronto per la nuova edizione del Serale di Amici, in partenza da sabato 21 marzo 2026. Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapereCon 17 allievi in gara, questa edizione potrebbe essere una delle più lunghe degli ultimi anni. Il serale dovrebbe concludersi indicativamente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2026.