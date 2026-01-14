Maschio Angioino | visita esoterica al castello simbolo della città di Napoli

L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis propone una visita esoterica al Maschio Angioino di Napoli, uno dei simboli storici della città. Guidati da uno studioso e ricercatore specializzato, i partecipanti esploreranno gli aspetti nascosti e le storie misteriose di questo castello, noto per la sua rilevanza storica e simbolica. Un percorso pensato per approfondire le tematiche esoteriche legate a questo monumento emblematico di Napoli.

L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione delle scienze Esoteriche e del paranormale, organizza con uno studioso e ricercatore un Percorso Esoterico a "CASTEL NUOVO", un maniero maestoso all'esterno che, dietro le imponenti mura di cinta, nasconde. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Al Maschio Angioino si inaugura la panchina verde, simbolo per aiutare gli adolescenti | VIDEO Leggi anche: Maschio Angioino, Napoli in scena: l’eredità culturale di Maurizio Valenzi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maschio Angioino, tutti in coda per vedere il Castello ristrutturato - I musei statali partenopei rientrano sistematicamente nella top ten dei siti culturali più visitati del Paese, stando ai dati delle classifiche del Mic delle domeniche gratis nelle sale dell’arte (le ... ilmattino.it Al Maschio Angioino lo spettacolo - Sarà Napoli, e più precisamente il Maschio Angioino, ad ospitare quest'anno lo spettacolo teatrale "La Pergamena Bianca, alla corte di Re Ferrante", che rievoca la resistenza dei cittadini di Cava de' ... ilmattino.it Disabilità, presentato al Maschio Angioino di Napoli il progetto "Dis Hub". Ideato da un pool di imprenditori "per abbattere la disabilità culturale" #ANSA x.com Martedì 13 Gennaio 2026, alle ore 15:30, presso Castelnuovo (Maschio Angioino) di Napoli, si apre un confronto sul focus "i Giardini Pensili sulle Terrazze delle città - Proposta per la Fruizione a Verde di Piazza del Plebiscito e delle Terrazze del Colonnato d facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.