L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro | Lino Guanciale nelle prime immagini la data della serie slitta

Sono state diffuse le prime immagini de L'Invisibile, la nuova serie Rai con Lino Guanciale che racconta l'arresto di Matteo Messina Denaro. Tuttavia, la data di messa in onda è stata posticipata rispetto alle aspettative iniziali. La serie si propone di offrire una narrazione accurata e sobria degli eventi legati a uno dei più noti latitanti italiani.

Diffuse le prime immagini de L'Invisibile con Lino Guanciale, ma la serie Rai sull'arresto di Messina Denaro slitta. Era prevista per il 13-14 gennaio, rinviata per "ragioni di opportunità" senza nuova data. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L'INVISIBILE - LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO (2026) | Promo tv della fiction Rai

Video L'INVISIBILE - LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO (2026) | Promo tv della fiction Rai

