L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro | Lino Guanciale nelle prime immagini la data della serie slitta
Sono state diffuse le prime immagini de L'Invisibile, la nuova serie Rai con Lino Guanciale che racconta l'arresto di Matteo Messina Denaro. Tuttavia, la data di messa in onda è stata posticipata rispetto alle aspettative iniziali. La serie si propone di offrire una narrazione accurata e sobria degli eventi legati a uno dei più noti latitanti italiani.
Diffuse le prime immagini de L'Invisibile con Lino Guanciale, ma la serie Rai sull'arresto di Messina Denaro slitta. Era prevista per il 13-14 gennaio, rinviata per "ragioni di opportunità" senza nuova data. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'INVISIBILE - LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO (2026) | Promo tv della fiction Rai
In occasione del terzo anniversario dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023, Rai 1 presenta una miniserie in due puntate intitolata "L'Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro".
Prossimamente su Rai arriverà #LInvisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, la nuova serie con #LinoGuanciale, che racconta la storia del colonnello alla guida della squadra dei Carabinieri del ROS incaricata della cattura del superboss di Cosa Nostr - facebook.com facebook
