L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro | Lino Guanciale nelle prime immagini la data della serie slitta

Sono state diffuse le prime immagini de L'Invisibile, la nuova serie Rai con Lino Guanciale che racconta l'arresto di Matteo Messina Denaro. Tuttavia, la data di messa in onda è stata posticipata rispetto alle aspettative iniziali. La serie si propone di offrire una narrazione accurata e sobria degli eventi legati a uno dei più noti latitanti italiani.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.