Maltempo a Natale e Santo Stefano Meteo Italia | pioggia neve e vento Le zone colpite

Sarà un Natale decisamente diverso da quello a cui l’Italia si è abituata negli ultimi anni, soprattutto per chi sceglierà la montagna. Le previsioni indicano infatti un Bianco Natale con tanta neve oltre i 600-700 metri al Nord e sull’Appennino Tosco-Emiliano, e oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale appenninica. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che parla apertamente di una svolta: sarà “bianco”, ventoso e meno caldo rispetto ai Natali di stampo autunnale che hanno caratterizzato gli ultimi cinque anni. Il confronto con il passato rende bene l’idea del cambiamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

