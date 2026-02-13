Allerta meteo arancione le chiusure decise a Napoli dal Comune

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere scuole e uffici pubblici a causa dell’allerta meteo arancione prevista per domani, sabato 14 febbraio. Questa misura riguarda tutta la città e una parte della regione, dove si prevede vento forte e pioggia intensa. La decisione mira a tutelare cittadini e lavoratori dalle condizioni atmosferiche avverse.

L’allerta arancione riguarda la Piana campana, Napoli, le isole, l’area vesuviana, la penisola sorrentina e amalfitana e l’area dei monti interni. La scelta di Palazzo San Giacomo in via cautelativa Per l'allerta meteo che riguarda Napoli e gran parte della Campania domani, sabato 14 febbraio, il Comune di Napoli ha disposto delle chiusure. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso valido dalle 6 di sabato alle 6 di domenica 15 febbraio. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità, con vento forte e possibili raffiche.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi e vietare l’ingresso alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.

Il Comune di Napoli ha annunciato chiusure e precauzioni a causa dell’allerta meteo di livello giallo prevista per domani.

