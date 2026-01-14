Iran | Boccia ' pronti a scendere in piazza con gli altri partiti'

Il Partito Democratico si mostra deciso a partecipare attivamente alle future manifestazioni in Iran, sottolineando la volontà di sostenere i diritti e le libertà fondamentali. La posizione del partito mira a rafforzare il proprio impegno diplomatico e sociale, in un contesto internazionale in cui i temi dei diritti umani assumono una rilevanza prioritaria. Un'adesione che riflette la volontà di contribuire a un dialogo costruttivo e rispettoso.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Che il Partito democratico sia tiepido sull'Iran è una sciocchezza sesquipedale che solo chi è in totale malafede può dire o scrivere”. Lo dice Francesco Boccia al Foglio. "Vengono da me a chiedere se siamo insensibili sull'Iran, ci fanno gli esami del sangue, è come se mi chiedessero se sono o meno pugliese”, prosegue il presidente dei senatori del Pd aggiungendo: "Sull'Iran c'è la totale unità del Parlamento". Sareste pronti a scendere in piazza con gli avversarsi? “Oggi le commissioni Esteri approvano delle risoluzioni unitarie", risponde Boccia. In piazza con +Europa e Carlo Calenda ci andrete sabato prossimo? "Penso proprio di sì, certo”, replica ancora l'esponente dem. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Boccia, 'pronti a scendere in piazza con gli altri partiti' Leggi anche: Boccia: "Il Pd tiepido sull'Iran? Cazzate. Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti" Leggi anche: Iran: Boldrini, 'pronti a scendere in piazza a sostegno proteste' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Boccia: Il Pd tiepido sull'Iran? Cazzate. Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti; Iran: Boccia, 'pronti a scendere in piazza con gli altri partiti'; Boccia | Il Pd tiepido sull' Iran? Cazzate Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti. Boccia: "Il Pd tiepido sull'Iran? Cazzate. Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti" - Il capogruppo dem al Senato difende il partito dalle accuse di poca attenzione su quel che succede a Teheran: "Nessuno ha fatto più del Pd per l'Iran" ... ilfoglio.it

Iran: Boccia, ‘pronti a scendere in piazza con gli altri partiti’ - "Che il Partito democratico sia tiepido sull’Iran è una sciocchezza sesquipedale che solo chi è in totale malafede può dire o scrivere”. ilsannioquotidiano.it

Procuratore Iran: "Manifestanti rischiano pena di morte". Trump: "Pronti ad aiutare" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Procuratore Iran: 'Manifestanti rischiano pena di morte'. tg24.sky.it

La situazione in Iran è fuori controllo: repressione nel sangue del dissenso, violazioni continue dei diritti umani, giovani vite spezzate. Non bastano più dichiarazioni di rito. Serve un’assunzione di responsabilità politica chiara, credibile e coerente da parte dell facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.