La deputata Boldrini ha dichiarato che l’Italia è pronta a sostenere le proteste in Iran, mantenendo un dialogo costante con il movimento iraniano

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Siamo in contatto con il movimento iraniano in Italia 'Donna, vita, libertà' a cui negli ultimi anni non è mai mancato il nostro sostegno in manifestazioni, dibattiti, atti parlamentari, eventi pubblici". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Pensiamo che il regime degli ayatollah debba cadere per mano del popolo iraniano che da quindici giorni è tornato in piazza, non per le bombe di altri paesi. La storia ci insegna che le rivoluzioni democratiche funzionano se nascono e maturano dall'interno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Boldrini, 'pronti a scendere in piazza a sostegno proteste'

Iran: Boldrini, ‘pronti a scendere in piazza a sostegno proteste’ - "Siamo in contatto con il movimento iraniano in Italia 'Donna, vita, libertà' a cui negli ultimi anni non è mai mancato il nostro sostegno in manifestazioni, dibattiti, att ... ilsannioquotidiano.it

Rubina Aminian è diventata il volto delle proteste antigovernative e della repressione in Iran: 23 anni, studentessa di design tessile, è stata uccisa con un colpo ravvicinato alla nuca mentre manifestava per strada. La sua storia raccontata da Iran Human Right - facebook.com facebook

Seguiamo con forte preoccupazione quanto sta accadendo in Iran dove il regime teocratico degli ayatollah sta stroncando con metodi violentissimi le proteste nate per il carovita e l'inflazione. Avere oscurato internet è la copertura perfetta per tentare di nascon x.com