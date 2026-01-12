Iran | Boldrini ' pronti a scendere in piazza a sostegno proteste'

La deputata Boldrini ha dichiarato che l’Italia è pronta a sostenere le proteste in Iran, mantenendo un dialogo costante con il movimento iraniano

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Siamo in contatto con il movimento iraniano in Italia 'Donna, vita, libertà' a cui negli ultimi anni non è mai mancato il nostro sostegno in manifestazioni, dibattiti, atti parlamentari, eventi pubblici". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Pensiamo che il regime degli ayatollah debba cadere per mano del popolo iraniano che da quindici giorni è tornato in piazza, non per le bombe di altri paesi. La storia ci insegna che le rivoluzioni democratiche funzionano se nascono e maturano dall'interno.

