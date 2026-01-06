Salerno Don Cosimo Schena presenta il suo nuovo libro alla Feltrinelli

Il 27 aprile, presso la Libreria Feltrinelli di Salerno in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del nuovo libro di Don Cosimo Schena, “Da quando ti ho trovato”. L'evento offre l'occasione di conoscere più da vicino l'autore e il suo ultimo lavoro, che affronta temi di riflessione e introspezione. L'incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto sulla narrativa contemporanea.

Alla Libreria Feltrinelli di Salerno, situata in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro di Don Cosimo Schena intitolato "Da quando ti ho trovato. Una storia d'amore, fede e amicizia". L'evento è in programma per venerdì 9 gennaio 2026, con inizio previsto alle ore 18:30, ed.

Venerdì 9 ore 18.30 evento presso La Feltrinelli Salerno- Cosimo Schena presenterà il suo recente libro “Da quando ti ho trovato ” Edizioni Piemme . . . Vi aspettiamo #libridaleggere #Dono #cane #vitareale - facebook.com facebook

