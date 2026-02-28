Verona-Napoli Conte conferma Alisson Santos | le formazioni ufficiali

Il Napoli affronta il Verona al Bentegodi, con Conte che conferma Alisson Santos in campo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita si prepara a partire. I giocatori sono pronti a scendere in campo per questa sfida di campionato. La squadra di casa cerca punti per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano alla vittoria per mantenere vive le speranze in Champions.

Il Napoli fa visita al Verona al Bentegodi, l’obiettivo degli uomini di Conte è quello di vincere per rimanere aggrappati alla corsa Champions. Gli azzurri cercano nuovamente i tre punti che mancano ormai da due gare, mentre gli scaligeri sono a caccia di una scintilla in grado di poter riaccendere la corsa salvezza, contro i campioni d’Italia in carica. La prima sorpresa è tra i pali, questa volta torna titolare Meret, protetto dal terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. In mediana confermati Elmas e Lobotka, mentre sulle corsie laterali agiranno Spinazzola e Politano. Davanti nuovamente dall’inizio Alisson Santos insieme a Vergara, a sostegno dell’unica punta Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verona-Napoli, Conte conferma Alisson Santos: le formazioni ufficiali Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma il 3-4-2-1Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma il 3-4-2-1"> Sono ufficiali le scelte di Paolo Sammarco e Antonio Conte per la sfida tra... Leggi anche: Verona-Napoli, le probabili formazioni: confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di Hojlund Tutto quello che riguarda Verona Napoli. Temi più discussi: Verso Verona-Napoli, altro silenzio stampa per Conte: ultima conferenza il 7 ottobre; Pronostico Verona-Napoli quote analisi 27ª giornata Serie A; Verona-Napoli, Conte cerca risposte in Serie A. I pronostici di Netwin; Da Verona a Verona, per Antonio Conte è un'altra storia. Verona-Napoli, le probabili formazioni: confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di HojlundAlle 18 ci sarà il calcio d'inizio di Verona-Napoli. Sky Sport ha pubblicato le formazioni probabili del match. ilnapolista.it Diretta Verona-Napoli, pre-partita: ecco le formazioni! Al Bentegodi c'è Rocchipremi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi sul sito di Radio Tutto Napoli! 17.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; ... tuttonapoli.net Serie A, Como-Lecce 3-1: lariani temporaneamente al quinto posto in classifica che vale un posto in Europa League, salentini ancora in zona retrocessione. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rai - facebook.com facebook FOTO SHOW NM - Hellas Verona-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com