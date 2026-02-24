Osimhen fa una sviolinata alla Juve | Sarebbe un privilegio giocare con uno dei club più importanti
Victor Osimhen ha espresso il desiderio di indossare la maglia della Juventus, considerando un privilegio giocare con uno dei club più importanti. La trattativa per il suo trasferimento non è andata a buon fine, ma l’attaccante nigeriano non chiude le porte a un possibile futuro in bianconero. La sua volontà di vestire la casacca juventina si è fatta più forte, alimentando speculazioni sul potenziale trasferimento. La situazione rimane in evoluzione.
Victor Osimhen sarà l'uomo più atteso di Galatasaray-Juventus. La Juve poteva essere la sua squadra, il matrimonio non si è concretizzato, ma l'attaccante nigeriano non esclude che in futuro non possa diventare un giocatore bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: «Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio, il 90% dei calciatori vorrebbe venire qui!»Victor Osimhen ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva dalla reputazione del club e dalla passione dei tifosi.
Osimhen: “Juventus? Ero desideroso di andare lì: sarebbe un privilegio giocare per loro”Victor Osimhen ha dichiarato di aver sempre desiderato vestire la maglia della Juventus, spiegando che il suo interesse nasce dalla passione per il club e non da altre motivazioni.