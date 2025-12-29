Le lodi di spalletti Contro il Pisa non è mai facile giocare Gila? Mi piace

Luciano Spalletti, nel commentare la vittoria della Juventus contro il Pisa, ha evidenziato la difficoltà della partita e l’ottima prestazione della squadra. Con lucidità e sincerità, l’allenatore ha espresso apprezzamenti per lo Sporting Club e ha condiviso le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori, tra cui Gila. Un’analisi equilibrata e priva di enfasi, che riflette la sua visione chiara e obiettiva sulla sfida.

Lucidità, onestà e idee molto chiare: Luciano Spalletti nel post partita, dalla sala stampa dell’Arena, ha analizzato la vittoria della sua Juventus senza lesinare i complimenti nei confronti dello Sporting Club. "Conosco molto bene il presidente Giuseppe Corrado, stimo molto Alberto Gilardino, che reputo un buon allenatore, con idee valide e molti margini di miglioramento. L’atmosfera dell’ Arena Garibaldi non ha bisogno di presentazioni e so bene quanto possa dare in termini di spinta alla squadra: insomma, contro il Pisa non è mai facile giocare e alla vigilia di questa partita aveva avvisato i miei giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le lodi di spalletti. "Contro il Pisa non è mai facile giocare. Gila? Mi piace» Leggi anche: Pjanic svela: «Giocare allo Stadium non è mai facile, è uno stadio speciale, sempre difficile giocare ma vedo la Roma molto solida» Leggi anche: Pisa è solo nerazzurra: "Non ti lasceremo mai". Cinquecento tifosi per la banda del Gila Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Le lodi di spalletti. Contro il Pisa non è mai facile giocare. Gila? Mi piace». Le lodi di spalletti. "Contro il Pisa non è mai facile giocare. Gila? Mi piace» - Lucidità, onestà e idee molto chiare: Luciano Spalletti nel post partita, dalla sala stampa dell’Arena, ha analizzato la vittoria ... sport.quotidiano.net

Spalletti, il vento è cambiato: Yildiz a Pisa guida la Juve alla caccia del sogno scudetto - Il vento è cambiato per la Juventus, che ora guarda la classifica con rinnovata fiducia e la consapevolezza di aver riaperto una stagione che sembrava ormai compromessa. ilmessaggero.it

Pagina 1 | La Juve non si ferma, a Pisa messaggio al campionato: Kalulu-Yildiz, Spalletti secondo per una notte - Sette vittorie nelle ultime otto partite per Spalletti e un saluto al 2025, almeno per una notte, al secondo posto assoluto: sembrava un miraggio solo meno di due mesi fa, Luciano ha ribaltato la ... tuttosport.com

"Yildiz È il nostro 10, gli voglio bene come un figlio": Luciano Spalletti tesse le lodi al turco Il tecnico ha parlato anche delle qualità di Zhegrova, protagonista di serata #Juve #SpazioJ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.