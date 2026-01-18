La porta sul mare sarà rappresentata da un maxi-mosaico realizzato dal collettivo CaCO3, composto da Aniko Ferreira da Silva, Giuseppe Donnaloia e Pavlos Mavromatidis. Questa grande opera occuperà una parete del terminal crociere di Porto Corsini, contribuendo a valorizzare l’area portuale con un progetto artistico di qualità. L’annuncio ufficiale è stato dato ieri a Palazzo Rasponi.

La grande opera di mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini verrà realizzata dal collettivo di mosaicisti CaCO3, composto da Aniko Ferreira da Silva, Giuseppe Donnaloia e Pavlos Mavromatidis: l’annuncio è stato dato ufficialmente ieri a Palazzo Rasponi. Il progetto è stato selezionato tra quelli dei quattro finalisti, Dusciana Bravura, Nicola Montalbini e Sergio Policicchio, oltre a CaCo3, e sarà finanziato, per circa 150mila euro, da Cruise Terminals International (Cti), società controllante di Ravenna Civitas Cruise Port, e da Royal Caribbean Group. L’opera, di 25 metri quadrati, occuperà un’intera parete del terminal concepito come una nuova porta sul mare che accoglierà persone provenienti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La porta sul mare: un maxi-mosaico. Sarà realizzato dal collettivo CaCO3, occuperà una parete del terminal

Leggi anche: Il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà un maxi mosaico, svelato il progetto vincitore

Leggi anche: Un mosaico per il nuovo terminal crociere: quattro artisti del territorio presenteranno le loro proposte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La porta sul mare: un maxi-mosaico. Sarà realizzato dal collettivo CaCO3, occuperà una parete del terminal; Il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà un maxi mosaico, svelato il progetto vincitore.

Un'opera in mosaico per il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini a Ravenna - Una grande opera in mosaico sarà destinata al terminal crociere di Porto Corsini, Ravenna, concepito come nuova "porta sul mare" e "luogo condiviso": dopo una selezione tra quattro proposte di artisti ... msn.com