Venerdì 23 gennaio, a Marcianise in provincia di Caserta, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato un edificio residenziale e distrutto alcune auto nel garage. L’incidente ha causato danni significativi alle strutture e ai veicoli, creando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno conducendo le verifiche per accertare le cause dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Boato all’alba in provincia di Caserta. Paura questa mattina, venerdì 23 gennaio, a Marcianise, in provincia di Caserta, dove una violenta esplosione ha colpito un edificio residenziale, provocando ingenti danni a strutture e veicoli. L’episodio si è verificato intorno alle ore 7.00, quando una deflagrazione all’interno di un garage al piano terra ha scosso l’intera zona. Garage sventrato e saracinesca divelta. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una probabile fuga di gas. Il box auto è stato completamente sventrato, mentre la saracinesca è stata strappata via dall’onda d’urto e scaraventata a distanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplosione in un palazzo a Marcianise: garage devastato e auto distrutte

Esplosione a Marcianise, auto distrutte e palazzo sventrato dopo fuga di gasUn'esplosione si è verificata in viale XXIV maggio a Marcianise, causando danni a un garage e alle auto nelle vicinanze.

Leggi anche: Garage in fiamme a Savignano, distrutte auto e moto e dannegggiato un laboratorio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Esplosione a Tor Sapienza: danneggiati portone del palazzo e auto in sosta; Ordigno artigianale esplode davanti a un palazzo e a un negozio: ingenti i danni (anche ad alcune auto parcheggiate); Esplode una bomba a Torino, danneggiati negozi, auto e un condominio. Il palazzo ha tremato, siamo fuggiti via; Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: tre feriti, si cercano possibili dispersi sotto le macerie.

Esplosione a Marcianise, auto distrutte e palazzo sventrato dopo fuga di gasEsplosione in viale XXIV maggio a Marcianise. Distrutto un garage, 3 auto danneggiate. Pezzi di muro e saracinesca scagliati come proiettili in strada dall’onda d’urto. fanpage.it

Fuga di gas, esplode il piano terra di un palazzo: tutto devastato, distrutte anche 3 autoUna violenta esplosione si è verificata questa mattina a Marcianise, al piano terra di un edificio, all’interno di un locale adibito a garage, probabilmente per una fuga di gas. Esplosione in un palaz ... msn.com

EdizioneCaserta. . Esplosione nei garage, inferno nel palazzo: danni a case e auto. Foto https://shorturl.at/xcTVP facebook