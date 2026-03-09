Nella notte di Chiari, un incendio ha coinvolto un edificio nel complesso di Borgo Marengo, portando alla evacuazione di circa cinquanta persone. Le fiamme hanno distrutto diverse auto parcheggiate nelle vicinanze, creando grande preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un rogo improvviso ha scosso la notte di Chiari, costringendo circa cinquanta residenti a lasciare le proprie abitazioni nel complesso di Borgo Marengo. Le fiamme nate da un guasto elettrico su una Smart hanno divorato diverse vetture nel parcheggio interrato, diffondendo fumo nero e creando panico tra gli abitanti della zona. Intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Chiari, l’edificio è stato messo in sicurezza senza che si registrassero feriti. L’episodio, avvenuto tra venerdì e sabato sera, ha trasformato il quartiere in una scena caotica dove decine di persone hanno trovato rifugio sulla strada fredda e umida. Il sindaco Gabriele Zotti e il vicesindaco Roberto Campodonico sono stati presenti sul luogo per seguire le operazioni di spegnimento e supportare la popolazione evacuata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Chiari: 50 sfollati, auto distrutte

Incendio nella notte a Giovinazzo: distrutte 3 auto parcheggiateUn incendio si è verificato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 in via Verdi a Giovinazzo, in provincia di Bari.

Roma: incendio in una carrozzeria alla Romanina, un ferito, 11 auto distrutteIeri sera un incendio in una carrozzeria alla Romanina ha causato momenti di paura e un ferito.