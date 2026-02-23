La presentazione di Vendo tiroide causa doppio regalo alla presenza dell' autore Alessandro Gori

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Dopo i due fortunati appuntamenti di open mic letterario e musicale, che hanno inaugurato l’apertura del nuovo spazio, Farrago APS e tutto lo staff di Zona Franca - Social Hub sono pronti ad annunciare il primo ospite di caratura nazionale. Mercoledì 25 febbraio infatti, alle ore 18:30, il salone del centro nato dalle ceneri dell’ex Malpighi Hub, vedrà la presentazione di Vendo tiroide causa doppio regalo, nuovo libro del celebra aretino Alessandro Gori, l’unico e inimitabile Sgargabonzi. Ad accompagnare l’irriverente ed iperbolica letteratura dello Sgargabonzi, che stavolta è affidata ai tipi di nottetempo, sarà un altro protagonista dello spettacolo underground aretino, il cantautore e musicista Alessandro Fiori; con il Gori, il moderatore d’eccezione instaurerà un dialogo vibrante e visionario, che condurrà virgilianamente alla lettura di questo libro tutto il pubblico di Zona Franca e tutti i fan, vecchi e nuovi, dell’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vendo Tiroide Causa Doppio Regalo, il nuovo libro di Alessandro Gori. Edito da nottetempo, edizione (purtroppo) limitata. Dal 13 febbraio in libreria. Preordina al link nel primo commento. #libri #narrativa #blackhumor #ginzburg - facebook.com facebook