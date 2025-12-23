Vendo libri e disegni per fare un regalo alla mia sorellina | i carabinieri trovano e aiutano bambino scomparso

I carabinieri di Mugnano hanno ritrovato un bambino di 11 anni scomparso, che si era allontanato senza avvisare il padre. Durante le operazioni di ricerca, sono stati trovati anche libri e disegni, probabilmente destinati a un regalo per la sorellina. L'intervento ha permesso di rassicurare la famiglia e garantire la sicurezza del ragazzo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.