La comunità si stringe intorno alla perdita di Rebecca, giovane di soli 19 anni. Un dolore condiviso che si manifesta attraverso parole semplici e sincere sui social, testimonianza di un lutto che ha colpito profondamente tutti. In questo momento, il ricordo di Rebecca rimane vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta, portando con sé il peso di una vita interrotta troppo presto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il dolore di un’intera comunità si è raccolto in poche, sentite parole affidate ai social. Il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio del paese per la scomparsa di Rebecca, una ragazza di appena 19 anni. Un messaggio breve, ma carico di emozione, che racconta lo sgomento e il silenzio lasciati da una perdita improvvisa: “ Una vita spezzata all’improvviso e un dolore indicibile. A 19 anni bisogna sorridere e sognare. Non ci sono parole da spendere. Ciao Rebecca. Ora sei tu la stella che continuerà a farci sognare “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Una giovane vita spezzata: Rebecca muore a 19 anni

