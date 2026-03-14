Aldegheri | Ci davano per spacciati abbiamo stupito il mondo E quest' Italia non ha ancora finito

Alle 20 si svolge la partita tra Italia e Portorico nei quarti del Mondiale di baseball. L'unico lanciatore italiano in Major League Baseball sarà in campo per questa sfida. Aldegheri ha dichiarato che, nonostante le aspettative, la squadra italiana ha sorpreso tutti e che il cammino non si è ancora concluso. La partita rappresenta un momento importante per il team italiano.

Parla Samuel Aldegheri, ed è la voce di tutta l’Italia dei diamanti. "Quella di stasera è la partita più importante della mia vita". Gli azzurri contro Portorico, quarto di finale del World Classic, il punto più alto a cui arriviamo per la terza volta, dopo quelle del 2013 e del 2023. Ma mai lo abbiamo fatto così, da primi nel girone, davanti agli Stati Uniti. E’ una nazionale bizzarra ed emozionante, quest’Italia. Composta quasi esclusivamente di ragazzi coi nostri cognomi nati e cresciuti negli Stati Uniti. Ma stasera, nella notte "più importante" del baseball italiano, il nostro lanciatore è lui, Samu. Che ha imparato a giocare a San Martino Buon Albergo, Verona, ed è diventato il primo nostro pitcher in MLB, ai Los Angeles Angels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aldegheri: "Ci davano per spacciati, abbiamo stupito il mondo. E quest'Italia non ha ancora finito" Articoli correlati Politano in estasi: «Partita eccezionale del Napoli, dopo Bologna ci davano per spacciati. Seguiremo Conte fino alla morte»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Conte: «Abbiamo bisogno del Maradona. Se Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia, ci ha mancato di rispetto» (LIVE)La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego... Olly, Juli - IL BRIVIDO DELLA VITA (Testo/Lyrics)