In vista della sfida di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, evidenziando la necessità di ritrovare lo spirito vincente. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha espresso la sua opinione sulle recenti dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l’importanza di un ritorno alla vittoria e il rispetto per la squadra.

La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Attualmente il Napoli è 25esimo a pari punti con Olympiacos, Bilbao e Psv, tutti con 8 punti: serve quindi una vittoria. Di seguito, le dichiarazioni integrali del tecnico azzurro. La conferenza stampa di Antonio Conte. È la peggior navigazione che ricorda, come si può cominciare a scorgere l’orizzonte? «Parto dal presupposto che al peggio non c’è mai fine ma al tempo stesso bisogna essere ottimisti. Non si può prevedere. pensavamo di aver visto tutto a dicembre, quando parlavo che stava diventando determinante come Neres, speriamo che non accada niente di particolare e ieri è stato operato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Abbiamo bisogno del Maradona. Se Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia, ci ha mancato di rispetto» (LIVE)

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè ripercorrono il loro percorso nel mondo dei tuffi, tra successi e sconfitte, in

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Certi giocatori non utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi: il Napoli scarica Lang e…; Copenhagen-Napoli, Conte: Infortuni? È molto difficile, non sono un mago; Conte: A Copenaghen a testa alta per giocarci tutte le nostre chance; Napoli-Sassuolo, Stellini nel post partita: Mercato? Se qualcuno non viene utilizzato, abbiamo bisogno di cambi.

Certi giocatori non utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi: il Napoli scarica Lang e Lucca, Conte vuole ancora acquistiRiparare agli errori commessi in estate: è questo il mantra del Napoli nelle ultime ore del mercato di gennaio. Sul banco degli imputati ci sono Noa Lang e Lorenzo Lucca. Tanto voluti in estate con di ... ilfattoquotidiano.it

Conte in conferenza: Situazione grave, posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti. Sul rigore...Al termine della sfida contro la Juventus, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dall'Allianz Stadium di Torino per rispondere alle domande ... tuttonapoli.net

C’è questo #governo che ha scelto di investire in armi, dimenticando i cittadini. E poi ci siamo noi, che durante il governo Conte abbiamo portato in Italia 209 miliardi di euro dall’Europa per #sanità, #scuola, #trasporti e coesione #sociale. Due idee di Paese. L - facebook.com facebook

Insieme a #Conte, #Bonelli e #Fratoianni oggi abbiamo incontrato #FadwaBarghouti ed abbiamo confermato pieno supporto e solidarietà alla campagna internazionale per la liberazione di suo marito #MarwanBarghouti e degli altri prigionieri politici palestine x.com