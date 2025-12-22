L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha espresso grande entusiasmo dopo la recente vittoria, sottolineando la prestazione eccezionale della squadra. Dopo le difficoltà incontrate contro Bologna, molti avevano messo in dubbio le possibilità di successo del club. Politano ha inoltre dichiarato il suo sostegno incondizionato all’allenatore Conte, confermando la determinazione del Napoli di continuare a lottare fino alla fine della stagione.

. Le parole dell’azzurro. Al termine della finale di Supercoppa Italiana disputata a Riyadh, che ha visto il Napoli imporsi per 2-0 sul Bologna, l’esterno azzurro Matteo Politano ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Mediaset. La vittoria, firmata dalla doppietta di un ispirato David Neres, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di sollevare il primo trofeo della stagione e il terzo della storia del club in questa competizione. Politano ha sottolineato la prova di forza del gruppo, evidenziando come la squadra sia stata in grado di dominare l’incontro dall’inizio alla fine, creando numerose occasioni da rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Politano in estasi: «Partita eccezionale del Napoli, dopo Bologna ci davano per spacciati. Seguiremo Conte fino alla morte»

Leggi anche: Napoli-Bologna, Neres e Politano si esaltano: “Ci davano per morti”, poi la frase a sorpresa su Conte

Leggi anche: Conte e Politano presenti alla conferenza stampa pre Napoli-Bologna

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, Politano stregato da De Bruyne: "Eccezionale, fa la differenza" - È la sensazione di Matteo Politano, che commentando a caldo la vittoria per 3- corrieredellosport.it

Politano: "Sono un napoletano d'adozione. Vi dico in cosa mi ha migliorato Conte" - Atalanta, Politano: "Vogliamo rilanciarci dopo la sconfitta a Bologna" Il Napoli deve reagire dopo il 2- corrieredellosport.it

Napoli, Politano: “Dobbiamo essere tutti uniti, ai tifosi chiediamo di restarci vicini” - “Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita“: ha parlato così, da leader, Matteo Politano sul momento complicato del ... gianlucadimarzio.com