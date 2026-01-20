Weekend di controlli denunce per alcol e droga alla guida

Durante il fine settimana, la polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali, concentrandosi su verifiche per alcol e droga alla guida. L’obiettivo è mantenere elevati standard di sicurezza, soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Sono state emesse diverse denunce a carico di conducenti che hanno violato le norme, contribuendo così a prevenire incidenti e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Proseguono i controlli della polizia di Stato per garantire la sicurezza sulle strade, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse. Nell'ambito delle attività di prevenzione, la polizia stradale ha svolto nel fine settimana una serie di servizi sulle principali strade dell'Agrigentino.

