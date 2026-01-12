Alla guida dopo avere assunto alcol e droga | due automobilisti denunciati

Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri in due distinti interventi per aver guidato in stato di alterazione causata da alcol e droga. Il primo a seguito di un incidente stradale, il secondo dopo aver tentato di evitare un controllo. Questi episodi evidenziano l'importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e i rischi legati alla guida sotto effetto di sostanze.

Guidavano in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di alcol e droga. Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri in distinti interventi avvenuti: uno a seguito di un incidente stradale, l'altro dopo un tentativo di sottrarsi a un controllo.Il primo episodio riguarda un.

Guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto stupefacenti - restano necessari anche in caso di prelievo ematico autonomamente effettuato dai sanitari ...

