A Alba Adriatica, un problema con il servizio postale ha portato alla perdita di circa 5.800 euro. I residenti del piccolo centro abruzzese si sono ritrovati a dover affrontare disagi crescenti a causa di questa situazione, che ha suscitato numerose proteste tra la popolazione. La questione riguarda il funzionamento delle poste locali, ormai al centro delle preoccupazioni della comunità.

Nel piccolo centro abruzzese di Alba Adriatica si sta consumando un vero e proprio disservizio postale che ha scatenato una ondata di lamentele da parte dei cittadini. L’associazione Task Force Ambientale ha verificato la veridicità delle segnalazioni riguardanti raccomandate perse, mancata consegna e comportamenti scorretti degli operatori. La situazione è divenuta critica attende documenti importanti o pacchi assicurati, con casi eclatanti in cui il valore economico perso raggiunge cifre rilevanti come i 5.800 euro menzionati nelle denunce raccolte. I cittadini non ricevono risposte dai centri distribuzione locali, mentre le procedure di reclamo sembrano bloccate nel vuoto burocratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alba Adriatica: Poste in crisi, 5.800 euro persi

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