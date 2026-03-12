Poste | 9 lavoratori intrappolati in stipendi da 800 euro

Una manifestazione si è tenuta davanti al centro di recapito Santa Caterina a Pordenone, organizzata dalla UILPoste Friuli Venezia Giulia. Nove lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro, poiché sono impiegati con contratti part-time involontari e percepiscono stipendi di circa 800 euro. La protesta ha coinvolto i dipendenti che rivendicano un miglioramento delle loro condizioni lavorative.

Un sit-in organizzato dalla segreteria regionale della UILPoste Friuli Venezia Giulia si è svolto davanti al centro di recapito Santa Caterina a Pordenone, denunciando le condizioni precarie di nove addetti intrappolati in contratti part-time involontari. Ugo Spadaro, segretario generale del sindacato regionale, ha messo in luce come stipendi pari a 800 euro mensili rendano i lavoratori invisibili per la società pur essendo presenti fisicamente sul lavoro. L'evento, tenutosi il 10 marzo 2026, ha riunito lavoratori e cittadini preoccupati per una situazione che trasforma dipendenti di un'azienda solida in lavoratori fantasma. La protesta evidenzia come la flessibilità esasperata stia erodendo la dignità umana nel contesto economico attuale del territorio friulano.