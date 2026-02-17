Una ex direttrice di Poste Italiane a Trapani è stata licenziata dopo essere stata accusata di aver truffato clienti anziani, sottraendo circa 800 mila euro. La denuncia di un risparmiatore di 78 anni ha portato gli investigatori a scoprire un giro di truffe che durava da mesi. La donna avrebbe approfittato della fiducia degli anziani per convincerli a firmare documenti o a consegnare denaro, promettendo servizi inesistenti. La Procura sta seguendo il caso e ha sequestrato alcuni beni della sospettata.

C’è una presunta truffa, attuata da un’ex direttrice di un ufficio di Poste Italiane della provincia di Trapani, nei confronti di anziani ignari clienti. La donna è stata licenziata e sono stati sequestrati beni per 800mila euro. Le indagini sono iniziate in seguito alla denuncia di un anziano risparmiatore che aveva scoperto un ammanco sul libretto postale. Truffa ai clienti e raggiro da 800 mila euro Licenziata direttrice di Poste Italiane a Trapani Come avveniva la truffa ai clienti anziani Restituto il denaro ai risparmiatori Truffa ai clienti e raggiro da 800 mila euro I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Direttrice di Poste Italiane licenziata a Trapani per truffa ai clienti anziani, raggiro da 800 mila euro

A Enna, un ex direttore di Poste Italiane ha ingannato 20 anziani, promettendo investimenti eccessivamente redditizi.

Questa mattina a Latisana è stato rintracciato l’autore di una truffa telefonica che ha coinvolto una vittima a cui è stato fatto versare 19 mila euro.

