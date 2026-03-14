Il Napoli ha disputato un primo tempo difficile e senza troppe emozioni, ma nella ripresa ha reagito con energia, rimontando il Lecce e blindando così la qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con una vittoria importante per i partenopei, che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni nella seconda metà del match. La squadra si prepara ora alle prossime sfide europee.

Tempo di lettura: 2 minuti Primo tempo troppo brutto per essere vero, ripresa con i carichi da novanta. McTominay e De Bruyne dal primo del secondo tempo e quel Napoli svogliato e distratto dei primi quarantacinque minuti di gioco si trasforma grazie all’innesto dei due ormai ex degenti. Il primo pensiero va a cosa sarebbe potuto essere se ci fossero stati tutti, la realtà è una classifica che, prima di fare un pensierino al primato (che dista 9 punti), è un biglietto di sola andata per la prossima Champions League con un vantaggio sulla quinta altrettanto significativo. Napoli-Lecce 2-1 Napoli (3-4-2-1): Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano (27? st Gutierrez), Anguissa (1’st McTominay), Gilmour, Spinazzola (27? st Mazzocchi), Elmas (1? st De Bruyne), Alisson (40? st Giovane), Hojlund. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Napoli basta un tempo: Lecce rimontato nella ripresa, Champions blindata

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