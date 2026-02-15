Napoli-Roma 2-2 | Malen altra doppietta ma non basta Gasperini rimontato due volte al Maradona
Napoli e Roma si dividono la posta in palio con un 2-2 al Maradona, dopo una partita combattuta. Malen segna due volte, ma la Roma riesce a trovare il gol del pareggio entrambe le volte, impedendo ai partenopei di conquistare la vittoria. La partita si accende negli ultimi minuti, quando entrambe le squadre cercano il colpo decisivo.
I giallorossi passano avanti due volte con il centravanti olandese ma vengono ripresi prima da un tiro deviato di Spinazzola e poi da Alisson Santos La Roma pareggia per due a due contro il Napoli. Pareggio amaro per i giallorossi che giocando una bella partita e andando due volte avanti al Maradona vengono ripresi dalla squadra di Conte nel finale. Ai ragazzi di Gasp non basta la partenza sprint con Malen che sblocca subito l'incontro su assist di Zaragoza. Il Napoli resta in partita con il gol dell'ex Spinazzola deviato da Pisilli. Ma a riportare la squadra avanti è Malen che realizza la sua seconda doppietta consecutiva trasformando un rigore conquistato da Wesley che per l'occasione si fa male ed esce.🔗 Leggi su Romatoday.it
Napoli-Roma, Gasperini ritrova la Joya: Dybala titolare con Malen al Maradona
La Roma si presenta a Napoli con Dybala di nuovo in campo.
Roma, Malen + Dybala la ricetta vincente contro il Napoli? La mossa a cui sta pensando Gasperini al Maradona. Ultimissime
Gasperini pensa di schierare subito Malen e Dybala insieme, sperando di sorprendere il Napoli.
Napoli-Roma, la carica della Curva B: «State onorando maglia e città» facebook
NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa x.com