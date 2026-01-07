Marocchi svela | Juve perfetta nel primo tempo Nella ripresa ha gestito la gara Sulla partita contro il Lecce…
Marocchi analizza la partita della Juventus contro il Sassuolo, evidenziando la buona prima frazione e la gestione della gara nel secondo tempo. Nelle sue osservazioni, sottolinea l’andamento complessivo della squadra e i punti salienti della prestazione bianconera, offrendo un’interpretazione equilibrata e obiettiva del match. Un’analisi che aiuta a comprendere meglio i momenti chiave e le strategie adottate dalla Juventus durante l’incontro.
Marocchi ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la prestazione contro il Sassuolo della Juventus esaltando i bianconeri. Le parole. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato la prestazione della Juventus contro il Sassuolo. SASSUOLO – « Questa è sicuramente la migliore Juve. I neroverdi possono perdere, ma non si sono mai fatti dominare dagli avversari. I bianconeri sono stati perfetti soprattutto nel primo tempo ». RIPRESA – « Nella ripresa la gara è stata gestita senza particolari rischi. E devo dire che inizia ad essere una lunga serie di prestazioni positive visto che prima aveva vinto contro Bologna e Roma ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
