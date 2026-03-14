Al Merikipe in arrivo ritocchi ai prezzi | L’unico modo per coprire costi più alti

Al Merikipe dal 23 marzo apporterà alcuni aumenti ai prezzi dei suoi prodotti. L’azienda ha comunicato ai clienti che questi ritocchi sono necessari per coprire i costi più elevati. L’avviso è stato diffuso ufficialmente, e si chiede comprensione e supporto da parte dei consumatori. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni specifiche di questo cambiamento.

Avviso ai clienti. Ti informiamo che dal 23 marzo alcuni prezzi subiranno dei piccoli aumenti. Grazie per la comprensione e il supporto. Questo il cartello affisso alla porta del Merikipe Café, da dieci anni in via Agnello. Anche Chiara Belloni (foto), socia del locale, racconta di una brutta sorpresa in bolletta. Belloni, come l’ha presa? "Mi ricordo quando è arrivata la prima Tcp del 2025: 540 euro per un quadrimestre. Valeva la metà della Tari del 2024, ma dovevano arrivarne altre due. Ho alzato subito la cornetta e chiamato Confcommercio per segnalarlo e chiedere supporto. Oggi posso dire che siamo passati da 1100 euro nel 2024 a 1620 complessivi nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Merikipe in arrivo ritocchi ai prezzi: "L’unico modo per coprire costi più alti" Articoli correlati Leggi anche: Rc Auto, in Campania prezzi tra i più alti d’Italia. Caserta seconda provincia più cara dopo Napoli Quanto costa mantenere un animale domestico, costi più alti per i caniL’aumento generalizzato del costo della vita ha inciso anche sulle spese legate alla cura e al mantenimento degli animali domestici.