Incontri sulla Palestina al liceo Marco Polo si riapre lo scontro politico
Al liceo Marco Polo di Venezia si terranno incontri dedicati alla Palestina, suscitando un acceso dibattito politico. L'iniziativa mira a offrire uno spazio di confronto e approfondimento su tematiche legate alla regione, nel rispetto delle diverse opinioni. La serie di eventi si inserisce nel contesto di un dialogo più ampio sulle vicende geopolitiche, evidenziando l'importanza di un'educazione informata e rispettosa delle diverse prospettive.
Al liceo Marco Polo di Venezia è in programma un ciclo di iniziative dedicate alla Palestina che ha acceso un nuovo scontro politico. Ad aprire il dibattito è stato l'opinionista Roberto Giusti, che in un video su Instagram ha accusato la scuola di proporre una lettura non equilibrata della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
«Incontri pro Pal al liceo Marco Polo di Venezia»: bufera sui social e interrogazione di FdI al ministro Valditara; Iniziative pro Pal al liceo Marco Polo, Speranzon (FdI) interroga Valditara.
«Incontri pro Pal al liceo Marco Polo di Venezia»: bufera sui social e interrogazione di FdI al ministro Valditara - Ma la comunità ebraica avverte: «Rischio di formare generazioni anti semite» ... corrieredelveneto.corriere.it
