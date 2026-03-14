Ieri sera nel carcere di Benevento – Capodimonte si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un detenuto, rimasto ferito da un colpo di arma artigianale ricavata da una penna. L’incidente si è verificato all’interno della struttura penitenziaria, provocando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti penitenziari e le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione nella serata di ieri all’interno del Carcere di Benevento – Capodimonte, dove un detenuto è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto all’interno della struttura penitenziaria. L’episodio si è verificato intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, M. I., 33enne detenuto nel carcere sannita, sarebbe stato colpito con alcune coltellate mentre stava effettuando la consegna di alimentari nelle celle. A ferirlo sarebbe stato un altro detenuto che avrebbe utilizzato un coltello artigianale, realizzato in modo rudimentale con una penna alla quale era stata applicata una lama, trasformata così in un’arma improvvisata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggressione choc in carcere, detenuto accoltellato con un’arma artigianale ricavata da una penna

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