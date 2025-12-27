Calciatore 18enne accerchiato da un gruppo in scooter e accoltellato | l' aggressione choc a Napoli

Due fendenti, al ventre e al fianco, che potevano essere letali. Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio campano, è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un gruppo di almeno quattro persone. Una vera e propria spedizione punitiva avvenuta in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, zona della movida di Napoli, affollatissima nella serata festiva di venerdì. In serata si sono costituiti due degli aggressori: a confessare il ferimento materiale è stato un 15enne, mentre ha 17 anni uno dei suoi complici. Il pm della procura minorile li interrogherà nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

