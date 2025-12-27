Calciatore 18enne accerchiato da un gruppo in scooter e accoltellato | l' aggressione choc a Napoli
Due fendenti, al ventre e al fianco, che potevano essere letali. Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio campano, è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un gruppo di almeno quattro persone. Una vera e propria spedizione punitiva avvenuta in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, zona della movida di Napoli, affollatissima nella serata festiva di venerdì. In serata si sono costituiti due degli aggressori: a confessare il ferimento materiale è stato un 15enne, mentre ha 17 anni uno dei suoi complici. Il pm della procura minorile li interrogherà nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Choc in piazza Roma, 20enne accerchiato da un gruppo di giovani e poi accoltellato
Leggi anche: Napoli, colpo esploso da uno scooter contro gruppo ragazzi: ucciso 18enne
Calciatore 18enne accerchiato da un gruppo in scooter e accoltellato: l'aggressione choc a Napoli - Bruno Petrone, 18 anni, è stato accoltellato da un gruppo di giovani nella zona della movida di Chiaia a Napoli. ilgiornale.it
Svolta nell’accoltellamento di un calciatore 18enne a #Napoli. Poco fa si sono costituiti due aggressori fuggiti in scooter: hanno 15 e 17 anni. Ora è caccia agli altri componenti della banda. #Tg1 Maria D’Elia - facebook.com facebook
#Napoli, #calciatore semiprofessionista diciottenne e incensurato è stato #accoltellato per strada, nelle notte, nel quartiere #Chiaia. Ora è ricoverato, in rianimazione, con #prognosiriservata x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.