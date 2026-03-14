Durante la notte, Mauro Marin è stato vittima di un'aggressione nella sua abitazione. L'ex vincitore del Grande Fratello ha riferito di aver messo in fuga i aggressori usando un'ascia. La vicenda è stata resa pubblica attraverso le sue dichiarazioni, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi dell'attacco.

Notte di terrore per Mauro Marin, balzato agli onori delle cronache nel 2010 per la sua vittoria alla decima edizione del Grande Fratello. Quella che doveva essere una tranquilla notte di riposo nella sua tenuta di Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, si è trasformata in un incubo degno di un film d’azione, conclusosi con una rissa furibonda e minacce inquietanti. Caccia ai due aggressori. Tutto ha inizio intorno all’1:30. Marin era rincasato a mezzanotte in bicicletta, ignaro di essere probabilmente pedinato. A svegliare l’ex vincitore del Gf sono state Attila e Nerona, le sue due cagnoline, il cui abbaiare furioso ha interrotto il silenzio del capannone di duemila metri quadri dove Marin risiede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aggredito in casa Mauro Marin, ex vincitore del Grande fratello: “Li ho messi in fuga a colpi d’ascia”

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