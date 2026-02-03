Tenta un furto in un supermercato e aggredisce un dipendente a Pisa arrestato un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Calcinaia dopo aver tentato un furto in un supermercato. Durante la fuga, ha aggredito un dipendente. La polizia è intervenuta e lo ha preso in custodia sul posto. Nessuno dei presenti è rimasto ferito.

Tenta un furto e aggredisce un dipendente a Pisa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l'episodio si è verificato presso un supermercato di Calcinaia, in provincia di Pisa. L'uomo, dopo aver prelevato generi alimentari dagli scaffali per un valore complessivo di circa 215 euro, ha cercato di uscire dal negozio senza pagare. Una volta raggiunto nel parcheggio da un dipendente dell'esercizio commerciale il sospettato ha reagito con violenza, colpendo l'addetto con alcuni pugni nel tentativo di assicurarsi la fuga.

